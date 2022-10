Panorama distrugge Unieuro con le offerte al 90% di sconto solo oggi

Panorama è uno degli Store fisici più famosi in assoluto, soprattutto nelle zone che vanno dal centro al Nord Italia. In questo momento battere un volantino con proposte del genere risulta praticamente impossibile, e ad accorgersene sono stati in tantissimi visti soprattutto i prezzi.

Ovviamente tutti si concentrano sempre su quelli che sono gli alimentari e tutto ciò che serve soprattutto per utilizzo domestico. In questo caso però c’è anche un grande apporto degli elettrodomestici, i quali vengono proposti a prezzi estremamente convenienti.

Panorama rende ancora disponibile il suo volantino durante il mese di ottobre con sconti clamorosi, ecco anche qualche elettrodomestico per la casa

Sarà davvero difficile questo mese togliere di mano lo scettro di migliore Store fisico a Panorama, azienda che nell’ultimo periodo ci sta dando un gran da fare.

Le proposte all’interno degli Store, sul sito ufficiale e soprattutto sui volantini pubblicitari risultano le più ghiotte in assoluto, prendendo soprattutto in considerazione quelli che sono gli oggetti da utilizzare all’interno dell’ambiente domestico.

Panorama infatti propone grandi opportunità come quella vista nel caso della friggitrice ad aria Jocca. Stiamo parlando di una delle occasioni più interessanti, visto che viene proposta con uno sconto del 20% nella sua versione da 2,2 litri. Sono disponibili solo 1000 pezzi, tutti a 39,99 €. Oltre a questa offerta però ce ne sono anche altre molto interessante visto che si va incontro all’inverno. Panorama infatti propone diversi scaldini e stufe per la casa, opportunità che vengono proposte a prezzi molto bassi che vanno dai 10,99 € fino ad arrivare a 29,99 €. Ricordiamo inoltre che non c’è problema dal punto di vista della garanzia, la quale viene offerta per un periodo lungo due anni.