Dal punto di vista economico non è un buon periodo per Meta. Infatti, per la prima volta in assoluto, le entrate trimestrali sono diminuite nel secondo trimestre. La società capitanata da Mark Zuckerberg vuole assolutamente correre ai ripari e quindi è fondamentale trovare altro denaro.

Per questo, si sta pensando ad un nuovo modo per ottenere capitale: introdurre più pubblicità nelle sue piattaforme. A quanto pare, c’è un’alta probabilità che Instagram vada ad inserire altre pubblicità in più aree della sua app. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Instagram: aumentano ancora le pubblicità nell’app

È incominciata da poco la nuova fase di test per queste modifiche. Tuttavia, la buona notizia è che la società non sarà l’unica che guadagnerà da questa nuova mossa, ma anche i creator avranno la possibilità di guadagnare per gli annunci visualizzati nel feed del loro profilo.

Ma dove verranno inserite queste “nuove” pubblicità? A quanto pare, nel feed Esplora e nel feed dei post del profilo di un utente che, fino ad oggi, non c’erano mai state. Inoltre, Meta ha annunciato altri aggiornamenti sul tipo di contenuti da proporre.

Ad esempio, l’azienda proporrà annunci riguardanti la realtà aumentata sia nel feed che nelle storie, in modo tale che i brand potranno pubblicizzare i loro nuovi prodotti in maniera interattiva. E, a quanto pare, non sarà solo Instagram a fare in questo modo ma anche Facebook.

Gli annunci avranno una durata che va dai 4 ai 10 secondi e si riprodurranno in loop. Saranno ignorabili andando oltre e senza disturbare l’esperienza dell’utente. Per il numero degli annunci, questi varieranno in base al modo in cui l’utente usa l’app. Tuttavia, la società non ha fornito moltissimi chiarimenti a riguardo.