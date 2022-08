Nuovi file scoperti da Bloomberg News potrebbero indicare un probabile insieme di marchi per la presunta linea di headset di realtà aumentata di Apple, nonostante il fatto che Apple non abbia ufficialmente depositato nulla.

È naturale che la speculazione sul presunto headset di realtà aumentata di Apple sia dilagante. In questo caso, tre applicazioni dell’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, viste per la prima volta da Bloomberg, alimentano il sospetto che ‘Reality One’, ‘Reality Pro’ e ‘Reality Processor’ facciano tutti parte della vasta e ancora speculativa strategia AR e VR di Apple.

Reality One, Apple potrebbe annunciare presto qualcosa di nuovo

I dati ottenuti da TechRadar sono stati tutti archiviati all’inizio di questo mese da una società chiamata ‘Immersive Health Solutions, LLC’. Secondo Bloomberg, l’attività del Delaware potrebbe essere una società di comodo creata per nascondere gli obiettivi di Apple alla concorrenza e al pubblico in generale.

Non è raro che Apple presenti sotto falso nome o attività di comodo (una società legittima costituita appositamente per nascondere le azioni di un’altra società reale). È estremamente comune che le società Internet depositino marchi al di fuori degli Stati Uniti per evitare di essere trovate. In alcuni di questi casi, si dice che Apple sia andata ancora oltre, registrando marchi attraverso attività fittizie.

In poche parole, questo potrebbe essere Apple, il che è significativo poiché potrebbe essere un’ulteriore prova che ci stiamo avvicinando al vedere gli occhiali Apple a lungo vociferati di Apple e/o il copricapo VR di Apple. Poiché Apple ha già RealityKit e Reality Composer per gli sviluppatori, ha senso espandere il marchio ‘Reality’ in prodotti rivolti ai consumatori.

Andando avanti, potremmo presumere che siano marchi di fabbrica di tre tecnologie e prodotti interconnessi. Un ‘Reality Processor’ potrebbe essere al centro del sistema. Come tutti sappiamo, Apple è completamente dedicata all’utilizzo di Apple Silicon in tutti i suoi prodotti (linea M1 e M2), quindi avrebbe senso che Apple sviluppasse silicio su misura per i suoi possibili dispositivi AR e VR.