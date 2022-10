I prezzi delle bollette sono quasi quadruplicati nel nostro Paese. Addirittura, anche Torino ha dovuto spegnere la Mole Antonelliana per evitare il caro energia. La problematica si sta facendo sentire sempre di più e non è solo l’Italia a soffrire di questa situazione.

Infatti, anche altri Paesi europei stanno avendo problematiche non di poco conto; ovviamente da queste è esclusa la Russia. L’importante però è non darsi per sconfitti e cercare sempre nuove soluzioni per correre ai ripari e risolvere il problema.

Infatti, ci sono alcuni trucchi e metodi che possono tornarci parecchio utili. Inoltre, con questi potremmo addirittura ottenere una potenziale energia illimitata. Andiamo a scoprire di seguito di cosa stiamo parlando.

Energia: il trucco per ottenerla praticamente senza alcun limite

Jackery è un’azienda che si occupa di generatori di elettricità, e sembra che abbia prodotto un dispositivo ultra versatile e utile.

Infatti, parliamo di un generatore di energia chiamato Explorer, disponibile sul mercato e può essere adoperato in diversi modi. Infatti, può essere utilizzato per alimentare casa nostra oppure tutto ciò che ci occorre alimentare in quel momento – come ad esempio un camper.

Se ci rechiamo sul sito ufficiale dell’azienda è possibile vedere che il generatore di energia mette al servizio dei suoi consumatori degli attacchi sia alle spine tradizionali che alle porte USB. Questo significa che ogni oggetto può essere potenzialmente collegato – tenendo sempre ovviamente conto della potenza massima erogabile.

Tuttavia, questo generatore ha bisogno di essere ricaricato e soprattutto non costa pochissimo, anche se i benefici saranno evidenti sul lungo periodo. Per acquistarlo bisognerà andare sul sito ufficiale, il suo prezzo è di 986 euro.