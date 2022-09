L’azienda lanciata nel 2020 dal MIT di Massachusetts, Quaise Energy, aveva il compito di trovare un’idea per risolvere la problematica energia in tutto il mondo. E a quanto pare ci è riuscita.

Infatti, l’azienda ha intenzione di scavare un tunnel estremamente profondo per riuscire ad estrapolare un tipo di energia definita geotermica.

L’azienda ha chiarito più volte di voler utilizzare le sue tecniche di perforazione per sfruttare l’energia geotermica naturale della Terra, dove le temperature raggiungono i 500 gradi Celsius.

Energia geotermica: ecco come salverà il mondo

Anche se la missione pare molto ambiziosa, Quaise Energy ha le armi a disposizione per portarla a termine. Ciò perché la geotermia non ha bisogno di sfruttare le energie rinnovabili e quindi non produce rifiuti.

Si parla di una fonte che non solo è rinnovabile ma è anche abbondante. Anche se, comunque, attualmente il buco più profondo mai scavato dall’essere umano è di 12.289 metri in venti anni di lavoro.

Detto così sembra praticamente impossibile, ma grazie all’implementazione delle nuove tecnologie di cui l’azienda dispone, si potrebbero raggiungere facilmente i 20 km di profondità in soli 100 giorni.

In base ad un rapporto di New Atlas, questa profondità sarebbe sufficiente al fabbisogno energetico di quasi tutto il globo. Difatti, i benefici potrebbero essere estesi fino al 95% della popolazione mondiale.

Di recente l’azienda ha iniziato una raccolta fondi molto importante dove è riuscita a raccogliere ben 63 milioni di dollari per incominciare il suo progetto entro 2 anni.

L’obiettivo alla base di tutto ciò è quello di produrre un numero molto elevato di energia geotermica, con lo scopo di ancor più grande di essere riconosciuta come la prima centrale elettrica alimentata con il calore geotermico entro il 2028.