Instagram: come realizzare un filtro in pochi semplici passi

Al giorno d’oggi ci sono diversi modi per divenire virali su Instagram ed acquisire di conseguenza follower e like. Primo tra questi è la realizzazione di filtri poiché, se interessanti e ben fatti, gireranno in un batter d’occhio tra gli utenti arrivando così ad un numero elevatissimo di account. Ma la vera domanda è: come si fanno?

Instagram: i passi per la creazione di un filtro perfetto

Realizzare un filtro per Instagram è molto semplice, basta l’ausilio di un’app e tanta fantasia. Il suo nome è Spark AR Studio ed è disponibile sia su Mac che su Windows. Qui di seguito troverete la guida completa.

Decidi il tuo Effetto

Una volta installata l’app, puoi scegliere se realizzare il filtro da zero (Blank Project) oppure utilizzare uno dei Template che Spark AR mette a disposizione.

Inizia a creare nel tuo Spazio

Una volta aperto il nuovo progetto, al centro comparirà il Viewport, lo spazio in cui creare il tuo filtro. In alto a destra si troverà il simulatore usato. A sinistra invece noterete un pannello che ha lo scopo di modificare i filtri AR di Instagram Stories.

Incorpora un oggetto 3D

A questo punto potrai scegliere una risorsa 3D dalla libreria AR o importarla direttamente. Con il pannello Scena potrai modificarli e scegliere se cambiare la luce direzionale per dare più profondità, decidere se l’effetto sarà disponibile per la fotocamera anteriore, la fotocamera posteriore o entrambe. Ma anche modificare l’animazione dell’oggetto 3D caricato, oppure aggiungere animazioni, trame e materiali aggiuntivi.

Crea un filtro bidimensionale

Per creare un filtro bidimensionale bisognerà premere sul pulsante Create New e cliccare su Blank Project, per aprire un nuovo progetto. Creare la Base sulla quale inserire il filtro scegliendo la voce Add object, dopodiché premere su Face Tracker e su Insert. Selezionare il livello appena aggiunto e Add, per poi selezionare la dicitura Plane.

Una volta realizzato il filtro, bisognerà premere sul pulsante From computer situato in basso nel menu Assets. Dopo averlo importato: fai clic sul livello Plane, espandi il menu Materials, e seleziona Material. Espandi la voce di menu Texture e clicca sul nome del file rinominato. Dunque, torna nel menu Plane (facendo clic su di esso) e modifica le dimensioni tramite i menu Position, Scale e Rotation.