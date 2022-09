Come funzionano le truffe romantiche su Instagram? Proprio come qualsiasi altra truffa romantica, ci sono dei truffatori che cercano di indurre le vittime a inviare loro denaro.

Con un sito come Instagram, è facile avviare una conversazione. Il truffatore cercherà di farti capire che è qualcuno che condivide interessi con la potenziale vittima e avrà probabilmente un account che riflette degli interessi comuni. Ad esempio, potrebbe essere un appassionato di cani che si avvicina perché una vittima ha molte foto di cani.

I truffatori sono in grado di lanciare un’ampia rete, raggiungendo dozzine, anche centinaia, di potenziali vittime per vedere se qualcuno risponde. Non è raro che gestiscano più truffe contemporaneamente.

Una volta che una vittima risponde a un messaggio diretto, inizia la truffa. Di solito inizia in modo abbastanza innocente, e se la vittima è aperta alle loro avances romantiche, il truffatore finge di essere il partner perfetto. Anche se Instagram non è considerata una piattaforma di appuntamenti online tradizionale, il fatto che connetta le persone lo rende il luogo perfetto per incontrare persone con interessi simili.

Ecco come funzionano

Non appena il truffatore sviluppa un rapporto di fiducia con la vittima, inizia la truffa. Chiederà improvvisamente soldi, spesso con la spiegazione che è successo qualcosa di inaspettato che lo mette in una situazione finanziaria difficile. Potrebbe affermare che il suo cane è malato, sapendo che la sua vittima ama i cani.

Come con qualsiasi truffa romantica, ogni volta che qualcuno che non conosci inizia a chiedere soldi dovrebbe essere una bandiera rossa.

Le truffe sentimentali su Instagram sono problematiche perché non sai mai veramente che stai parlando con la persona con cui pensi di parlare perché non c’è modo di verificare un account a meno che non sia un account aziendale o una celebrità ufficiale. Ci sono così tanti account falsi che è impossibile dire cosa è reale e cosa non lo è. In generale, se qualcuno che non conosci ti contatta, procedi con cautela.

Non appena le conversazioni iniziano a diventare personali, fai ancora più attenzione.