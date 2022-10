La batteria del nostro smartphone è messa quotidianamente a dura prova. Tuttavia, sono i consumatori stessi a metterla in una “brutta posizione”. Infatti, molti di questi mettono in atto una pratica sbagliata anche se molto diffusa: caricare il dispositivo di notte.

Ma come mai quest’azione che fanno tutti è così sbagliata? I motivi sono molteplici, ma per ora vi anticipiamo che le batterie agli ioni di litio hanno sempre bisogno di qualche attenzione particolare.

Anche se si parla tanto di una possibile sostituzione di questa tipologia di batterie, risultano essere ancora moderne ed efficienti per ciò che devono fare. Scopriamo di seguito perché dovremmo evitare di caricare il nostro smartphone di notte.

Smartphone in carica di notte: può essere molto pericoloso

Le batterie di oggi, se ricaricate in eccesso, potrebbero deteriorarsi. Per fortuna oggi molti dispositivi hanno un sistema che riescono a gestire o a fermare il ciclo di ricarica una volta finito. Anche se, comunque, questa regola non vale per tutti i cellulari.

Una delle problematiche più rilevanti per quanto riguarda le batterie da smartphone è senza ombra di dubbio il surriscaldamento. È molto importante quindi evitare di lasciarlo in zone dove può essere esposto al Sole o a fonti di calore eccessive.

Dunque, l’insegnamento è che la batteria deve essere tenuta quanto più fresca è possibile. In più, non dobbiamo assolutamente lasciare il telefono sotto al cuscino. È un’azione molto pericolosa che molte persone prendono sotto gamba. Difatti, il cellulare potrebbe surriscaldarsi parecchio e, oltre ad emanare tantissime radiazioni, potrebbe addirittura esplodere.