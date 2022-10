L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha un vasto catalogo di offerte mobile molto interessanti e che offrono grandi quantitativi di giga per navigare in tutta tranquillità. Tra queste offerte, una delle più apprezzate è stata l’offerta denominata Kena 5,99 100 GB Promo Online. Quest’ultima sarebbe dovuta non essere più disponibile a breve, ma in queste ore l’operatore ha comunicato di aver prorogato la sua disponibilità.

Kena Mobile proroga la disponibilità dell’offerta mobile Kena 5,99 100 GB

L’offerta di rete mobile Kena 5,99 100 GB Promo Online è stata particolarmente apprezzata dagli utenti e forse per questo motivo l’operatore telefonico virtuale di TIM ha deciso di prorogarne la disponibilità. In particolare, l’offerta sarebbe dovuta non essere più attivabile a partire da ottobre, ma ora sembra che sarà disponibile ancora per un po’ di tempo.

L’offerta Kena 5,99 100 GB Promo Online offre ogni mese ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G e con una velocità massima di 60 mbps in download e 30 Mbps in upload. Oltre a questo, con l’offerta sono inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri.

Vi ricordiamo che l’offerta in questione è attivabile soltanto dagli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori, tra cui: Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Fastweb, 1Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTmobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e WithU.