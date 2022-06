Kena Mobile propone molto spesso tante nuove offerte da attivare sia sul sito ufficiale sia presso i negozi fisici autorizzati. Ed è proprio qui che l’operatore telefonico virtuale ha da poco reso disponibile una nuova offerta piuttosto conveniente con ben 100 GB di traffico dati. Si tratta della nuova offerta denominata Kena 5,99 100 GB Gold.

Kena propone nei negozi fisici la nuova offerta Kena 5,99 100 GB Gold

Per tutti gli interessati ad attivare una nuova offerta mobile è da poco disponibile all’attivazione presso i negozi fisici autorizzati una nuova offerta di Kena Mobile. Come già accennato, si tratta dell’offerta denominata Kena 5,99 100 GB Gold. Come suggerito anche dal nome, il prezzo del rinnovo mensile è molto basso ed è di soli 5,99 euro.

A questo prezzo, l’offerta comprende comunque ben 100 GB di traffico dati per navigare fino alla connettività 4G (con una velocità massima di60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e un totale di 500 SMS verso tutti.

Oltre a questo non è previsto alcun costo di attivazione. Vi ricordiamo che Kena 5,99 100 GB Gold è attivabile soltanto nei negozi fisici autorizzati dagli utenti che richiederanno la portabilità da iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali, ad esclusione pero degli operatori TIM, Vodafone, WindTre, LycaMobile, ho. e Very Mobile.

Vi ricordiamo inoltre che da pochissimi giorni e fino al prossimo 26 luglio 2022 sarà anche possibile usufruire della promozione denominata Kena Summer 300. Quest’ultima ha un costo mensile di 1,99 euro ed offre ben 300 GB di traffico dati.