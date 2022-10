Fastweb-Mobile-stanno-per-arrivare-nuovi-aumenti

Nel corso delle prossime settimane alcuni clienti di Fastweb Mobile vedranno aumentare il costo della propria offerta di rete mobile. L’operatore telefonico italiano ha infatti da poco comunicato l’imminente arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni.

Fastweb Mobile: annunciati nuovi aumenti a partire dal prossimo mese

Alcuni clienti di Fastweb Mobile vedranno aumentare il costo del rinnovo mensile della propria offerta di rete mobile. Come già accennato, infatti, l’operatore telefonico italiano ha da poco comunicato l’arrivo di questi aumenti. Secondo quanto comunicato, gli aumenti in questione saranno applicati a partire dal prossimo mese di novembre 2022. Il costo delle offerte dovrebbe avere un aumento compreso tra 5 centesimi e 3 euro.

Tutti i clienti che saranno coinvolti da queste rimodulazioni saranno avvisati con un SMS nel corso di questo mese. Tra le offerte che subiranno gli aumenti, ci saranno Fastweb Mobile, Fastweb Mobile Voce, Fastweb Mobile 100 e Fastweb Mobile Entry. L’operatore telefonico, in particolare, ha così giustificato questi aumenti:

“E’ importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile.”

Tutti i clienti che vorranno potranno comunque esercitare il proprio diritto di recesso senza penali entro il 15 gennaio 2023.