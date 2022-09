Con la presentazione ufficiale dei nuovi smartphone del colosso di Cupertino Apple, ovvero i nuovi iPhone 14, i vari operatori telefonici italiani stanno proponendo in questi giorni diverse offerte per acquistarli anche a rate. Tra questi, si è aggiunto in questi giorni Fastweb. Quest’ultimo, in particolare, ha deciso di proporre in abbinata un’offerta mobile con addirittura 240 GB di traffico dati.

iPhone 14 acquistabili anche con Fastweb Mobile con 240 GB di traffico dati

Dopo gli operatori telefonici TIM e Iliad, anche con Fastweb è possibile preordinare uno degli ultimi smartphone di punta di casa Apple. Come già accennato, il noto operatore telefonico ha deciso di proporre on abbinata con l’acquisto di questi device un’offerta mobile molto interessante.

In particolare, si tratta dell’offerta Fastweb Mobile. Questa offerta era già di per sé interessante con i suoi 90 GB. Ora, però, l’operatore telefonico ha deciso di aumentare il traffico dati fino ad addirittura 240 GB con l’acquisto in abbinata dei nuovi iPhone 14.

In questo modo, acquistando uno di questi smartphone si potrà attivare l’offerta Fastweb Mobile. Quest’ultima includerà quindi ogni mese ben 240 GB di traffico dati da utilizzare con connettività anche 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali (e anche verso alcuni numeri stranieri) e 100 SMS verso tutti. Il costo dell’offerta è di 7,95 euro al mese.

Si potrà acquistare in abbinata all’offerta diversi smartphone della nuova serie, come ad esempio iPhone 14 da 128 GB con 30 rate da 33,30 euro al mese, oppure sarà possibile acquistare iPhone 14 Plus da 128 GB con 30 rate da 37,62 euro al mese.