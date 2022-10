Ora che Apple ha lanciato la sua serie più recente di aggiornamenti software significativi, inclusi watchOS 9 e iOS 16, l’attenzione dei sostenitori di Apple si sta spostando su ciò che verrà dopo. L’ultima idea di Parker Ortolani immagina cosa Apple potrebbe avere in serbo per watchOS 10, con un’enfasi sulle nuove funzionalità per Apple Watch Ultra, le attività dal vivo e altro ancora.

Una delle caratteristiche principali di iOS 16 e iPhone 14 Pro sono le attività dal vivo. Le attività dal vivo, che saranno disponibili con iOS 16.1 entro la fine dell’autunno, invieranno avvisi in tempo reale e continuamente aggiornati sulla schermata di blocco del tuo iPhone e sull’isola dinamica su iPhone 14 Pro.

watchOS 10 arriverà presto

Il design di Parker prevede che Apple porti una funzionalità simile alle attività dal vivo su Apple Watch tramite watchOS 10. Insieme ad altri, il suo approccio si concentra sulla fornitura di avvisi intelligenti in tempo reale al quadrante Siri. Puoi vedere come le attività dal vivo, simili a come appaiono sulla schermata di blocco di iOS 16, possono provenire dalla parte inferiore dei quadranti e cambiare in tempo reale per cose come ordini Starbucks, risultati sportivi e viaggi Uber.

Parker immagina una nuova app dedicata allo sport di Apple per l’Apple Watch oltre alle attività dal vivo. C’è anche una schermata iniziale rinnovata che è più personalizzabile, con supporto per cartelle e altre opzioni di ordinamento. Una nuova modalità di riposo è una delle mie idee preferite. Una delle critiche mosse all’Apple Watch Ultra (e all’esperienza complessiva di Apple Watch Fitness) è l’assenza di funzioni incentrate sul recupero.

Questo nuovo software della modalità di riposo potrebbe consigliare in modo intelligente quando qualcuno dovrebbe prendersi un giorno libero dall’allenamento senza interferire con le serie di vittorie o altre metriche di fitness. Parker immagina una nuova app “Esplora” per cose come luoghi per escursioni, percorsi e altro, solo per Apple Watch Ultra. C’è anche un’app Safari personalizzata per utilizzare l’enorme display dell’Apple Watch Ultra.