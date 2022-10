L’arrivo nei cinema di Black Panther: Wakanda Forever è molto atteso da tutti gli appassionati del Marvel Cinematic Universe. La pellicola, infatti, si configura come centrale per tutti gli avvenimenti futuri della Fase 4 e getterà le basi per la futura Fase 5.

Ecco quindi che le aspettative a riguardo sono molto alte e a giusta ragione. Per fortuna, non bisognerà aspettare ancora molto prima di poter tornare in Wakanda e scoprirne i segreti.

Il nuovo trailer di Black Panther: Wakanda Forever pubblicato su YouTube ci ricorda che il debutto è vicino. Il filmato ci conferma la data di uscita della pellicola che in Italia è fissata per il 9 novembre.

Black Panther: Wakanda Forever si preannuncia un film ricco di azione ma siamo certi che i temi della famiglia e dell’onore saranno altrettanto importanti

Inoltre, nelle battute finali del trailer, è possibile ammirare il nuovo costume che chiaramente sarà indossato da una figura femminile. Al momento non è chiaro chi diventerà il successore del compianto Chadwick Boseman, interprete di T’Challa, ma possiamo formulare alcune ipotesi.

La più accreditata è che la nuova Black Panther sarà interpretata da Shuri (Letitia Wright). Nel MCU, Shuri è la Principessa del Wakanda e sorella di T’Challa, quindi il ruolo di protettrice del regno spetta di diritto a lei.

Inoltre, guardando bene il nuovo costume della Black Panther, sono presenti dei punti bianchi ornamentali sulla maschera che copre il viso dell’attore. Questi puntini ricalcano esattamente quelli che il personaggio si dipinge quando indossa i panni della combattente. Potrebbe quindi trattarsi di un richiamo diretto al look della protagonista, così da dare continuità al personaggio quando indossa il costume.