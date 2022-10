Gli aggiornamenti introdotti da Apple sui suoi ultimi melafonini non hanno ottenuto l’apprezzamento di un gran numero di utenti. Pur trattandosi di dispositivi di alta qualità è impossibile negare che il colosso avrebbe potuto fare di più, soprattutto se considerato il costo necessario per procedere con l’acquisto.

Gran parte delle novità degli ultimi iPhone 14 riguardano il design, e quindi l’eliminazione del notch. Molto probabilmente sarà necessario attendere ancora un po’ prima di poter assistere all’arrivo di un iPhone davvero interessante e originale rispetto ai modelli attuali.

Un brevetto depositato dal colosso lascia ben sperare poiché una delle funzionalità attese da tempo potrebbe rivoluzionare i prossimi dispositivi.

Apple pensa alla ricarica wireless inversa su iPhone!

Il documento depositato da Apple manifesta l’interesse nei confronti di una nuova tecnologia: la ricarica wireless inversa. Presto gli iPhone potrebbero essere dotati della novità in questione e, quindi, essere in grado di ricaricare un altro iPhone semplicemente attraverso il contatto. Tenendo in contatto due iPhone tramite il lato posteriore di ognuno, questi potrebbero presto diventare capaci di ricaricare le loro batterie.

Non è chiaro quando Apple deciderà di sviluppare effettivamente la tecnologia brevettata e quindi introdurla sui suoi dispositivi ma non è da escludere la possibilità che questa trovi posto sui prossimi iPhone 15. I dispositivi attesi per il prossimo anno stanno già iniziando a far parlare di sé e alcuni video mostrano addirittura quello che potrebbe essere il design. L’unico dato certo riguarda la volontà del colosso di procedere con una netta distinzione tra ogni modello previsto dalla serie.