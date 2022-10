Anche questo mese i clienti che effettuano la portabilità del numero a WindTre possono ottenere delle straordinarie offerte. A meno di 9,00 euro al mese il gestore consente di ricevere ben 150 GB di traffico dati per la navigazione attraverso la sua WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay ma soltanto alcuni utenti possono ottenerla.

Passa a WindTre e scopri come ottenere 150 GB a 8,99 euro al mese!

L’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da uno degli operatori low cost selezionati dal gestore. Accedendo al sito ufficiale e indicando il gestore di provenienza sarà possibile conoscere tutte le tariffe disponibili e, quindi, optare per l’acquisto della nuova SIM e l’attivazione dell’offerta, che non prevede alcuna spesa iniziale. La SIM, oltre ad essere gratuita, sarà spedita dal gestore tramite corriere.

In questo caso ad avere la possibilità di effettuare l’attivazione sono tutti i nuovi clienti che procedono con la portabilità da:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Andando incontro a un costo di 8,99 euro al mese, gli utenti potranno usufruire di 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile, 200 SMS verso tutti i numeri e minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri.

Il costo dovrà essere affrontato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto grazie al servizio Easy Pay.