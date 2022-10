WindTRE impazzisce: solo oggi giga senza limiti con 7,99 euro al mese

Da diverso tempo nel mondo dei gestori telefonici mobili si sta profilando una concorrenza senza precedenti. A quanto pare però le vecchie glorie riescono sempre a dare il loro grande contributo lasciandosi dietro la concorrenza.

In molti si aspettavano che un gestore come WindTRE improvvisamente cadesse vittima delle tante altre proposte offerte da moltissimi provider rivali.

WindTRE propone solo a poche persone la sua offerta migliore che include giga senza limiti per un prezzo davvero incredibile, ecco i dettagli

Sia tra i gestori virtuali che tra quelli convenzionali a cui tutti sono abituati, si stanno diffondendo delle offerte eccezionali che però sono passata in secondo piano dopo che il gestore è ritornato alla carica. L’obiettivo adesso è recuperare quanti più utenti possibili, almeno secondo quanto visto e testimoniato da molti dei nostri utenti che ce l’hanno comunicato.

L’azienda avrebbe cominciato infatti a proporre privatamente, con un messaggio o con una chiamata personale, una delle promozioni migliori di sempre in tutto il panorama della telefonia mobile italiana. Stiamo parlando della GO Unlimited Star+, soluzione che nessun altro riesce a mettere a disposizione con questo prezzo. L’offerta precisamente riesce ad offrire ogni mese minuti ed SMS senza limiti per chiamare qualsiasi gestore oltre a giga senza limiti con connessione 4G. Il prezzo è davvero eccezionale visto che consiste in soli 7,99 € al mese.

Ripetiamo però che tale promozione non può essere sottoscritta da tutti ma solo da pochi eletti contattati da WindTRE. Sarà dunque inutile recarvi presso gli Store preposti richiedendo una soluzione del genere, la quale non vi verrà mai accordata.