Whatsapp: presto cambierà tutto grazie alla nuova funzione

Nel 2022 è quasi impossibile non conoscere Whatsapp, l’applicazione storica americana che da anni ci permette di rimanere in contatto con il mondo grazie allo scambio di messaggi istantanei. Essa fu creata nel 2009 da WhatsApp inc., dopodiché Mark Zuckerberg, capo del gruppo Meta, decise di acquistarla il 19 febbraio 2014 ad un prezzo sbalorditivo di 19 miliardi di dollari. Insomma, questa puntualmente ottiene dei nuovi aggiornamenti, quale sarà il prossimo?

Whatsapp: le novità presto presenti sull’app

Il merito come al solito va tutto agli aggiornamenti. In questo caso dobbiamo ringraziarli per aver inserito la possibilità di accedere ad una chiamata connettendo anche le persone non incluse tra i contatti della rubrica.

Presto potremmo assistere addirittura all’inserimento di una funzione chiamata “Call Links”, che ha l’obbiettivo di far partire delle chiamate direttamente tramite i link. Saranno comprese le chiamate vocali ma anche le videochiamate e per invitare una persona basterà appunto inviare un link al futuro partecipante.

Rimanendo in tema, Zuckerberg ha anche intenzione di avviare un nuovo aggiornamento circa le videochiamate. Gli sviluppatori stanno lavorando duro per realizzare le videocall sicure e criptate per un massimo di 32 persone (rispetto agli attuali 8 utenti). Prepariamoci quindi a dei mega “festoni” con i propri amici, direttamente da casa in qualsiasi momento si voglia, ma anche alle chiamate di lavoro.

Dunque, nei prossimi giorni oltre 2 miliardi di utenti Whatsapp riceveranno la notifica della presenza dell’aggiornamento. Alcuni smartphone potrebbero addirittura aver già terminato il download e l’installazione della nuova versione. Se non rientrate nella categoria dei fortunati potete sempre andare a controllare sul PlayStore.