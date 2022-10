Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per la versione Beta dell’applicazione attraverso il Google Play Beta Program.

Sappiate che neppure questa volta rimarrete delusi: la nuova funzione dei sondaggi in app, già oggetto di precedenti anticipazioni, ha iniziato a fare la propria comparsa per pochi fortunati beta tester.

WhatsApp Beta: benvenuti sondaggi in App!

Il team di sviluppo di WhatsApp ha appena dato il via al roll out di una nuova funzione che renderà l’esperienza di utilizzo dei gruppi decisamente più interattiva e interessante: a partire dal nuovo aggiornamento della Beta per Android alla versione 2.22.21.16, un numero ristretto di fortunati beta tester ha ricevuto la possibilità di creare dei sondaggi nei gruppi.

Purtroppo, allo stato attuale il numero di utenti coinvolti in questa prima fase di rilascio è ancora molto limitato, dunque neppure l’installazione della versione beta più recente costituisce una garanzia. Andando a creare un nuovo sondaggio in un gruppo, l’utente può aggiungere fino ad un massimo di 12 opzioni e riordinarle nella maniera che ritenga più opportuna. Una volta ultimata la creazione del sondaggio e avvenuta la condivisione dello stesso nel gruppo, i membri dello stesso possono esprimere anche più di un’opzione di voto.

Ogni volta che viene aggiunto un nuovo voto, il sondaggio viene aggiornato automaticamente per riflettere il nuovo risultato parziale. La voce View votes nella parte bassa del sondaggio permette di conoscere informazioni più dettagliate in merito ai voti espressi. Non ci resta che attendere per scoprire quando arriveranno anche nella versione stabile dell’applicazione.