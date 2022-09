Brutte notizie in casa Samsung? stando ad alcuni rumors trapelati in rete, sembra che la ricarica rapida potrebbe sparire dal nuovo Galaxy S23 Ultra, lasciando lo spazio ad una velocità inferiore, comunque sicura per preservare al meglio la batteria installata all’interno dello stesso dispositivo.

In questi giorni GSMArena e Gizchina hanno riportato la notizia secondo la quale il prossimo Samsung Galaxy S23 Ultra avrebbe ottenuto la certificazione 3C. Ma cosa significa? e cosa comporterebbe in termini pratici?

Samsung Galaxy S23 Ultra: non avrà la ricarica rapida?

Ad oggi, è bene saperlo, il Galaxy S22 Ultra presenta la ricarica rapida a 45 watt (ovviamente via cavo compatibile), con supporto alla ricarica wireless. Con la certificazione 3C, riservata al mercato cinese, il massimo raggiungibile sarebbe pari a 25 watt, ovvero una velocità molto vicina a quella effettivamente proposta dagli Apple iPhone.

La differenza di 20 watt non è così marcata quanto potreste pensare, anche con l’upgrade attuale della velocità sull’S22 Ultra, non si è notato un miglioramento così netto nei tempi necessari per la ricarica.

Al netto comunque di tale considerazione, sarebbe un importante downgrade che sicuramente andrebbe a penalizzare il progresso tecnologico dello smartphone in sé, sopratutto in un periodo storico in cui la concorrenza è talmente tanta dall’offrire al consumatore finale una ampissima scelta tra cui spaziare nell’acquisto anche di smartphone top di gamma.

Come anticipato, si tratta solamente di rumors e indiscrezioni, non c’è nulla di confermato, solamente il tempo saprà dircelo.