Grazie alle recenti perdite, abbiamo una solida comprensione delle specifiche della fotocamera dell’imminente Samsung Galaxy S23 Ultra, ma fino ad ora ulteriori informazioni sulle dimensioni del sensore sono state elusive. Secondo un nuovo rapporto, il successore del Galaxy S22 Ultra avrà un sensore della fotocamera leggermente più piccolo rispetto al modello attuale. Secondo Ice Universe, il Galaxy S23 Ultra ha una fotocamera da 200 MP ‘confermata al 100%’, come previsto in precedenza. Inoltre, si dice che il sensore della fotocamera abbia una dimensione di 1/1,3 pollici, con un’apertura di f/1,7 e 0,6 milioni di pixel.

Se questo è corretto, il telefono di punta di Samsung di prossima generazione avrà un piccolo miglioramento della fotocamera rispetto al suo predecessore. In confronto, la fotocamera principale da 108 MP del Galaxy S22 Ultra ha 0,8 milioni di pixel su un sensore da 1/1,33 pollici con un’apertura di f/1,8. L’apertura più ampia della fotocamera dell’S23 Ultra significa anche che può consentire più luce, risultando in scatti più luminosi e meno rumore in scenari di scarsa illuminazione.

Galaxy S23 Ultra si prepara alle novità

Il sensore sarà anche leggermente più piccolo di quelli presenti su molti dei migliori telefoni Android di quest’anno, secondo la fonte. Il modulo ISOCELL nell’S23 Ultra, secondo GSMArena, sarà diverso dalle opzioni ora disponibili sul mercato. Si pensa che questo sia l’ISOCELL HP2, che si posizionerà tra l’HP1 e l’HP3.

Si dice che il modulo della fotocamera posteriore dell’S23 Ultra sia simile a quello dell’S22 Ultra in termini di design. Il telefono dovrebbe inoltre presentare dimensioni e risoluzioni del display simili all’attuale generazione. Secondo queste indiscrezioni, la fotocamera dell’S23 Ultra non subirà modifiche significative. Secondo le voci precedenti, il telefono avrebbe un obiettivo periscopio da 10 MP con ingrandimento 10x, simile al suo predecessore.

Indipendentemente da ciò, la prossima serie di punta di Samsung è ancora a pochi mesi di distanza, quindi le cose potrebbero essere molto diverse quando arriverà il momento.