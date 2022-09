Con il suo ultimo top di gamma, il Samsung Galaxy S22 Ultra, il colosso sudcoreano ha tirato fuori un mostro di potenza e un dispositivo praticamente completo. Anche il suo successore, ovvero il Samsung Galaxy S23 Ultra non sarà da meno, anche se sembra che sarà in sostanza un potenziamento del precedente modello.

Samsung Galaxy S23: in arrivo un potenziamento del Galaxy S23 Ultra

Il prossimo top di gamma di casa Samsung si prepara a sorprendere con le sue feature al top. Tuttavia, come già accennato, sembra che lo smartphone sarà per lo più un potenziamento dello scorso Samsung Galaxy S22 Ultra, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista prestazionale.

Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono state pubblicate in rete alcune immagini renders. Osservandole, è possibile notare infatti non poche somiglianze con il precedente modello. A cambiare saranno solo alcuni piccoli dettagli, come ad esempio la curvatura del display, che qui sarà ridotta al minimo indispensabile.

Oltre a questo, sul retro i sensori fotografici sembra che avranno un diametro maggiore e sporgeranno di meno. Samsung sembra poi che abbia deciso di adottare ancora una volta il foro sul display. Niente fotocamera anteriore integrata nello schermo, quindi. Dal punto di vista hardware, troveremo poi alcuni piccoli upgrade. Il display sarà infatti più luminoso e cambierà ovviamente il processore. Quest’ultimo dovrebbe essere il soc Snapdragon 8 Gen 2, anche se non sappiamo se la variante europea avrà lo stesso processore. Un’ultima novità, infine, sarà il sensore fotografico principale da 200 MP.