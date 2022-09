WhatsApp: una delle truffe più diffuse svuota il credito telefonico e in del visto conto

Anni fa venne lanciata un’applicazione che oggi risulta imprescindibile per chiunque si serve di uno smartphone quotidianamente. Avete già capito, ovviamente anche grazie al titolo, che stiamo parlando di WhatsApp, vero e proprio applicativo per eccellenza per quanto riguarda la messaggistica istantanea.

Nonostante qualcuno no no ti troppi cambiamenti, sono tante le modifiche apportate alla piattaforma durante gli anni. Succede un po’ come quando non si nota la crescita di un bambino che si vede tutti i giorni: sta avvenendo eccome ma ve ne accorgerete tutto ad un tratto. Molte modifiche sono state apportate dagli sviluppatori di WhatsApp per prevenire le truffe, vero e proprio tallone d’Achille di qualsiasi applicazione dei giorni nostri.all’interno della famosa piattaforma colorata di verde purtroppo, la grande mole di persone, non permette di avere univocità dal punto di vista dell’utilizzo. Non tutti quindi si servono di WhatsApp solo per messaggi, videochiamate e per tutto ciò che l’applicazione permette, ma anche per truffare il prossimo.

WhatsApp: la notizia di una ricarica gratuita avrebbe fatto perdere soldi agli utenti

Da diversi giorni WhatsApp e i suoi utenti stanno combattendo contro una nuova truffa che girerebbe tramite catena. Il metodo di diffusione più famoso di tutti, che presuppone l’invio di un messaggio che poi viene inoltrato a sua volta a migliaia di altre persone, avrebbe comportato la diffusione stessa di un messaggio davvero incredibile.

All’interno del testo viene promessa una ricarica da 10 € a tutti coloro che aprono il link sottostante. Le persone però non sanno che scegliendo questa soluzione andranno a sottoscrivere degli abbonamenti a pagamento inconsapevolmente. Sarà così dunque che il credito residuo verrà decurtato improvvisamente.