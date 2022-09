Nel settore della telefonia mobile vengono proposte praticamente ogni giorni numerose offerte da parte dei vari operatori telefonici italiani. TIM, in particolare, ha deciso di rendere disponibile in questi giorni una nuova offerta mobile dal costo molto contenuto. Stiamo parlando in particolare della nuova offerta denominata TIM xTe 5 M.

TIM sta proponendo la nuova offerta TIM xTe 5 M ad un costo di 5,99 euro

TIM xTe 5 M è la nuova offerta di rete mobile resa disponile in questi giorni dal noto operatore telefonico italiano. Come già accennato in apertura, si tratta di un’offerta molto conveniente dal costo di soli 5,99 euro al mese.

Nonostante il costo contenuto, con questa offerta gli utenti hanno svariate cose a disposizione. In particolare, con questa offerta sono compresi ogni mese 5 GB di traffico dati per navigare (con streaming video in qualità SD) e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Sono inoltre inclusi 5 GB per navigare anche presso i paesi dell’Unione Europea. Questa offerta è attivabile da alcuni clienti TIM ricaricabili che al momento non possiedono un’offerta principale attiva.

Vi ricordiamo comunque che al momento l’operatore sta proponendo anche altre offerte. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta TIM Young. Quest’ultima è rivolta a tutti gli utenti under 25 e comprende ogni mese 100 GB di traffico dati anche con connettività 5G, minuti ed SMS illimitati verso tutti e TIMMUSIC ad un costo di 9,99 euro al mese. C’è poi anche l’offerta denominata TIM Premium Famiglia. Quest’ultima è riservata ai clienti che hanno attiva un’offerta di rete fissa TIM ed include a 9,99 euro al mese minuti ed SMS illimitati e 5 GB con connettività 5G.