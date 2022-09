iPhone 14 Pro: tutte le cose da sapere obbligatoriamente prima di acquistarlo

Sono arrivati i nuovi iPhone, evento che si è tenuto ormai due settimane fa.l’arrivo dei nuovi dispositivi mobili di Cupertino a suscitato come sempre tantissime critiche sia in positivo che in negativo, suscitando allo stesso tempo però anche il grande interesse degli utenti.

Oltre ai fan, quelli che ogni anno, indipendentemente dalle novità apportate, decidono di cambiare il loro iPhone, ci sono anche quelli che si rapportano per la prima volta ai celebri melafonini. Bisogna però conoscere alcuni aspetti, come ad esempio tutti i cambiamenti rispetto ai “vecchi” iPhone 13 e tutte le novità che riguardano proprio la nuova gamma iPhone 14, più in particolare sui modelli Pro e Pro Max.

iPhone 14 Poro: cosa è cambiato?

Sono state tante le critiche in merito al design dei nuovi iPhone 14, i quali sembrerebbero non essere cambiati almeno per quanto riguarda l’estetica. In realtà sono diversi i cambiamenti che vanno a controbilanciare dal lato più interno quello che invece sembrerebbe essere un periodo di stasi estetica in casa Apple.

Innanzitutto, nonostante sembrano identici, i nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max mostrano fotocamere ancora più grandi rispetto ai modelli precedenti. Il tutto per la maggiore apertura che consentirà scatti ancora migliori. Inoltre anche il flash è stato nettamente migliorato con 9 LED che vanno ad autoregolarsi in base alla lunghezza focale della foto. Per quanto riguarda la fotocamera interna, l’apertura è maggiore ed è presente finalmente l’autofocus.

Dal punto di vista dei video, la modalità cinema riesce questa volta a fornire registrazioni in 4K mentre potrete contare anche sulla nuova modalità Action, quale sarà super stabilizzata magari in video più movimentati come ad esempio durante una corsa.

La durata della batteria grazie all’implementazione del nuovo chip A16 Bionic è stata ulteriormente migliorata rendendo il modello Pro Max un vero battery Phone. Non finisce però qui, visto che c’è anche uno schermo ancora più luminoso in grado di arrivare ad un picco di 2000 nits, proprio per essere perfettamente visibile anche alla luce del sole più accesa. Presente anche – finalmente – l’Always-On Display, il quale consentirà di notare anche a schermo bloccato il proprio sfondo alla frequenza di 1Hz, con orario e info in bella vista.

Non si può poi bypassare la novità per eccellenza che viene fornita dalla Dynamic Island, la quale soppianta il notch. La nuova proposta di Apple questa volta diventa parte dell’interfaccia, proprio come se in alcune situazioni non esistesse. Sarà interattiva e vi consentirà di aprire le applicazioni in background o magari di stoppare alcuni processi molto più rapidamente.