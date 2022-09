DAZN e Sky: prezzi e consigli per avere sport, cinema e qualità risparmiando

Questo nuovo anno di sport è cominciato alla grande con diverse piattaforme pronte a contendersi il palco scenico principale. La prima azienda in assoluto a mettere in gioco tutte le sue qualità, nonostante i clienti continuino a criticarla, è stata DAZN.

Attualmente c’è una promozione in atto, la quale permetterà fino al prossimo 2 ottobre in merito al piano standard di pagare un prezzo mensile di 24,99 €. Dopo questa promo che durerà per sei mesi dalla sottoscrizione, si tornerà a pagare 29,99 € al mese per avere tutti gli eventi sportivi in esclusiva.

Ci sono però in agguato anche altre situazioni che potrebbero convincere gli utenti di DAZN lasciare definitivamente la piattaforma.

DAZN collabora con Sky ma la sfida sui prezzi è sempre viva: ecco quanto costano

Le offerte dunque, secondo quanto avete potuto vedere nelle righe precedenti, sono sempre le stesse in casa DAZN. Proprio per questo la concorrenza vuole approfittare e sfidare il colosso del momento con le sue promozioni.

Per quanto riguarda Sky, le offerte sono interessanti visti i prezzi molto più bassi rispetto agli scorsi anni. Complice anche la perdita di tutte le partite del campionato italiano di calcio, tranne in alcuni casi, la nota azienda è stata in grado di abbassare i costi concedendo molte più opportunità a coloro che vogliono avere un po’ di pay TV di livello. Infatti il pacchetto TV completo attualmente permette di avere a disposizione il meglio, tra cui anche Netflix e il pacchetto cinema. Il prezzo comprensivo di tutto questo in esclusiva, può essere sottoscritto a soli 19,90 € al mese.