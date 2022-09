Come ormai sappiamo, quest’anno DAZN ha introdotte diverse novità con i suoi diversi piani di abbonamento. Il piano standard, in particolare, ha un costo di 29,909euro al mese. A partire dal 26 settembre 2022, però, l’azienda ha deciso di proporlo in promozione con uno sconto di 5 euro al mese per sei mesi.

DAZN offre il piano standard con uno sconto di 5 euro al mese per sei mesi

In queste ultime ore DAZN ha lanciato una nuova promozione. Come già accennato, l’azienda ha deciso di proporre uno dei suoi piani ad un prezzo scontato. In particolare, si tratta del piano standard. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo di 29,99 euro al mese. Tuttavia, con la nuova promozione di DAZN, ora sarà disponibile ad un prezzo scontato di 24,99 euro. Si tratta di uno sconto di 5 euro al mese.

Il costo promozionale dell’abbonamento sarà valido per sei mesi. Al termine di questi ultimi, però, il prezzo tornerà quello di prima. In ogni caso, gli utenti interessati a passare al piano premium potranno farlo senza problemi, ma perderanno di conseguenza lo sconto proposto per il piano standard.

Questa iniziativa lanciata da DAZN è ovviamente limitata. Come comunicato ufficialmente dall’azienda, per usufruirne si avrà tempo dal 26 settembre 2022 al 2 ottobre 2022. Un’occasione comunque interessante per tutti coloro che avevano già intenzione di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. Vi ricordiamo comunque che il piano standard permette di avere fino a due dispositivi collegati contemporaneamente. Il piano premium, invece, ha un costo più alto di 39,99 euro al mese e permette di visionare contemporaneamente i contenuti su due dispositivi registrati anche se in luoghi diversi.