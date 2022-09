MediaWorld distrugge Amazon e Lidl: prezzi all'80% di sconto solo oggi

Il colosso per eccellenza, soprattutto negli ultimi tempi, per quanto riguarda la tecnologia di altissimo livello è MediaWorld. Le soluzioni proposte sul volantino di settembre sono eccezionali, visti i prezzi che arrivano ad offrire uno sconto del 50%.

MediaWorld risulta una delle migliori anche questa volta: il volantino di settembre con il meglio della tecnologia con sconti fino al 50% è ancora disponibile

Secondo quanto riportato, le persone che vogliono acquistare la tecnologia ai prezzi migliori, possono recarsi presso tutti gli Store del marchio MediaWorld. Non c’è gioco per quanto riguarda i prezzi, o almeno così recita non le varie testimonianze che sono arrivate negli ultimi anni. Tra tutti i grandi magazzini questo sembra essere quello più convincente per quanto riguarda la varietà e la convenienza della merce esposta.

Si parte infatti con due smartphone di livello, ovvero il Samsung Galaxy S22+ nella versione da 128 giga a 899 euro, per proseguire con la proposta più economica fornita da Oppo con il suo A54S a 183 euro.

Per gli amanti di Apple ecco poi una vera e propria occasione, ovvero un iPhone 12 da 128 giga al prezzo di 739 €. Chiaramente tutti gli articoli citati fino ad ora è che troverete più in avanti, sono finanziabili fino a 20 rate.

Sono presenti poi tantissime proposte per quanto riguarda il mondo delle smart TV. LG propone davvero il meglio, partendo da prezzi che vanno sotto i 600 € fino ad arrivare a 1499,25 € per la sua variante OLED da 55 pollici. Ovvia

Ovviamente la merce non finisce qui. Ci sono tantissime altre proposte che come quelle già citate avranno due anni di garanzia all’acquisto.