Gli smartphone sono in fortissima promozione da Mediaworld, proprio in questi giorni è stata lanciata una campagna promozionale che prova ad avvicinare gli utenti all’acquisto di un numero sempre crescente di prodotti, proposti a prezzi scontatissimi rispetto al listino originario.

L’accesso agli ottimi prezzi lanciati da MediaWorld è garantito praticamente ovunque, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili in ogni negozio, senza le limitazioni caratteristiche delle promozioni di Euronics o Trony, in termini di accessibilità territoriali. In aggiunta, segnaliamo la possibilità di mettere le mani sui medesimi prodotti anche sul sito ufficiale, il quale comunque garantisce la spedizione presso il domicilio, sebbene potrebbe richiedere il pagamento di un contributo aggiuntivo.

MediaWorld: grandiose offerte e prezzi sempre più bassi

Tutti gli sconti del volantino MediaWorld sono assolutamente interessanti, sebbene comunque i più richiesti siano effettivamente gli smartphone di ultima generazione. In questo caso il modello di cui consigliamo l’acquisto è sicuramente il Samsung Galaxy S22+, un top di gamma assoluto, in vendita nel periodo a soli 899 euro.

Virando verso il mondo Apple, e leggermente più economico, la scelta potrebbe ricadere sul buon vecchio iPhone 12, il cui prezzo attuale di 739 euro, rappresenta a tutti gli effetti una validissima alternativa per molti. Scendendo con la spesa finale da sostenere, ecco arrivare poi Xiaomi 12 Lite o anche Oppo A54s, disponibili rispettivamente a 449 e 183 euro.

Tutti questi prodotti, come anticipato, possono essere acquistati da chiunque in Italia.