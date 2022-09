MD Discount senza pietà: battuta Lidl con offerte al 90% di sconto solo oggi

Stavate aspettando che finisse l’estate per acquistare quello che serve all’interno del vostro ambiente domestico? Ecco che giungono in vostro soccorso tutti i volantini delle grandi aziende, anche se secondo le testimonianze principali ci sarebbe una su tutte che avrebbe vinto ancora. Stiamo parlando di MD e di tutti i suoi punti vendita, i quali hanno dimostrato di averne molto di più.

I prezzi sono ancora una volta i più bassi e a sorprendere sono tutti i pezzi di elettronica proposti all’interno dell’ultimo volantino.

MD Discount batte tutti con offerte utilissime per la casa: ecco i migliori elettrodomestici disponibili al momento

Le persone che aspettavano con ansia il volantino da parte di MD per quanto riguarda il mese di settembre, devono sapere che manca poco alla fine. Durante i primi giorni di ottobre le promozioni trovate all’interno del nuovo volantino saranno infatti ufficialmente scadute. Bisogna dunque affrettarsi per portare a termine i propri acquisti.

Non possono passare in osservati i pezzi in supersconto ancora per qualche giorno. Si parte infatti da un’asciugacapelli Power Pro Ionic da 19,90 euro. Ovviamente non finisce qui visto che c’è anche una friggitrice ad aria da ben 12 litri di capienza al costo di 99 euro e una macchina per cucire 6 punti, sempre allo stesso prezzo.

Se state cercando poi una macchina per il caffè, ecco quella che fa al caso vostro offerta da Gaggia: il prezzo è di 79 euro.

Ricordiamo che tutto quello che acquisterete presso i punti vendita MD, potrà essere garantito per due anni senza alcun problema. È compresa la spedizione a domicilio in 24/48h.