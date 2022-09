Per vincere su Lidl, Conad ha alzato gli scudi, proponendosi infatti come più valida alternativa a quanto il mercato pare essere attualmente in grado di offrire, quali sono prezzi bassissimi dal risparmio praticamente assicurato.

Gli sconti, che troverete ampiamente descritti nel nostro articolo, risultano essere validi ed attivi solamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che per approfittarne sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi, avendo così la certezza di spendere poco o niente su ogni singolo acquisto, senza dover temere di scorte limitate o vincoli di alcun tipo.

Conad: le offerte con tantissimi sconti speciali

Conad è assolutamente da sogno con la più recente campagna promozionale, in questi giorni ha infatti proposto ai consumatori una buona selezione di prodotti di elettronica, tutti a prezzi complessivamente abbordabili. L’unico elettrodomestico che si allontana dalla cucina è forse il televisore LED da 43 pollici di LG, il cui prezzo di 399 euro risulta essere sicuramente interessante per moltissimi consumatori.

Spostando invece l’attenzione proprio verso la parte della casa più amata da noi italiani, ecco arrivare il frullatore ad immersione, disponibile a 39 euro, un forno per pizza di piccole dimensioni, in vendita a 89 euro, ma anche l’impastatrice Ariete, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 139 euro. Ciò che stupisce sono effettivamente i brand trattati, in quanto si trattano di appunto Ariete, Moulinex e G3 Ferrari, tra gli altri disponibili in negozio. I dettagli vi attendono online.