Euronics non finisce mai di stupire, con il volantino degli ultimi giorni, infatti, è possibile accedere ad una lunghissima selezione di sconti specialissimi che fanno sognare i consumatori che da tempo aspettavano l’occasione giusta per risparmiare al massimo.

Le occasioni si sprecano in questi giorni da Euronics, offerte sempre più interessanti aiutano gli utenti a mettere mano al portafoglio, nella cernita dei migliori dispositivi da acquistare, per cercare sempre di risparmiare, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale. Per questo motivo è assolutamente necessario recarsi subito in un negozio, prestando attenzione che comunque la disponibilità è garantita solamente presso i punti di proprietà del socio Euronics Nova, non ovunque.

Iscrivetevi a questo canale Telegram per essere sicuri di avere ogni giorno le offerte Amazon, e tantissimi codici sconto gratis.

Euronics, attenzione ai nuovissimi sconti speciali

Le offerte di Euronics raccolgono tutte le richieste della community italiana, cercando comunque di accontentare il maggior quantitativo di utenti possibili. Osservando da vicino gli smartphone in promozione, si parte prima di tutto dalla fascia più alta, dove è possibile acquistare il Samsung Galaxy S22, ad un prezzo che al giorno d’oggi si aggira attorno ai 699 euro (la variante disponibile prevede 128GB di memoria interna).

Nel mentre, riducendo la spesa di circa 100 euro, l’alternativa è comunque rappresentata dal Samsung Galaxy S21, un ottimo prodotto, ovviamente più datato del precedente, il cui prezzo si aggira appunto sui 599 euro.

Entrambi i dispositivi, lo ricordiamo, possono essere comprati solamente nei negozi di proprietà del socio Euronics Nova, non ovunque in Italia.