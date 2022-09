Le ultime offerte del volantino Expert sono perfette per gli utenti che sono alla ricerca del meglio, al minor prezzo attualmente disponibile, infatti proprio in questi giorni la campagna promozionale è stata in grado di ridurre di molto la spesa finale che il cliente deve sostenere in fase d’acquisto.

Per approfittare delle ottime offerte di Expert, esistono comunque due strade da intraprendere: recarsi in un negozio, tra i tantissimi disponibili sul mercato, oppure affidarsi all’online, più precisamente il sito ufficiale permette di ricevere la merce a domicilio, sebbene comunque potrebbe richiedere il pagamento di un piccolo contributo per la consegna a domicilio.

Sul canale Telegram di TecnoAndroid vi aspettano offerte Amazon e codici sconto gratis, disponibili solo per gli iscritti a questo link.

Expert: tutte le offerte più pazze del momento

Le offerte del volantino Expert sono attive fino al 2 ottobre 2022, e riescono a spaziare su un numero infinitamente grande di prodotti economici, prima di tutto puntano sulla rottamazione degli elettrodomestici, approfondendo però la conoscenza della campagna, scopriamo anche una discreta selezione di smartphone.

La maggior parte dei selezionati è economica, ovvero ha un prezzo non superiore ai 430 euro, sarà possibile acquistare Oppo Find X5 Lite a 429 euro, Redmi Note 11 Pro+ 5G a 399 euro, galaxy A13 a 159 euro, TCL 30E a 129 euro, Oppo A96 a 249 euro, Realme 9i a 189 euro, Honor X8 a 229 euro, Realme C31 a 139 euro, Redmi 9A a 159 euro, Vivo Y21 a 129 euro ed altri ancora.

Come anticipato, tutti gli smartphone sono no brand ed affiancati dalla più garanzia della durata finale di 2 anni.