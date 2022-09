Eurospin non si ferma più, in seguito all’ottima crescita riscontrata nel corso delle ultime settimane, l’azienda è stata in grado di proporre al pubblico una giusta selezione per avere la possibilità di accedere ai migliori dispositivi in commercio, riuscendo allo stesso tempo a risparmiare al massimo.

Il volantino è pronto per fare la differenza nel mercato italiano, mettendo sul piatto alcune ottime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire di mano. Tra queste annoveriamo sicuramente gli elettrodomestici, perfettamente acquistabili in ogni negozio, senza presentare differenze particolari proprio in termini di localizzazione territoriale.

Eurospin: le offerte sono veramente da folli, ecco i prezzi da battere

Le migliori offerte partono dall’elettronica generale, sono infatti disponibili un Notebook Medion da 529 euro, oppure da 279 euro, passando per la stampante multifunzione HP Deskjet 3750 a soli 69 euro, un tablet, sempre Medion, in vendita a 249 euro, per finire poi nel mondo dei televisori, con svariati modelli e prezzi che partono da un minimo di 159 euro, fino ad un massimo di 799 euro.

Non mancano riferimenti ai wearable, con la possibilità di acquistare il fitness tracker di Celly, in vendita a soli 16,99 euro, oppure, sempre di Celly, le cuffiette true wireless più economiche, acquistabili da parte degli utenti con un esborso finale di soli 29 euro.

Questo e davvero molto altro ancora vi attende fino al 25 settembre da Eurospin, se volete conoscere il volantino ricordatevi di collegarvi direttamente online sul sito ufficiale.