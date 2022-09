Quando si tratta di aggiornamenti Android, Samsung è in realtà molto puntuale con questo genere di cose, ma sembra che quest’anno il business sia stato battuto da artisti del calibro di OnePlus, che ha fornito l’aggiornamento stabile di Android 13 per OnePlus 10 Pro. Tuttavia, non c’è bisogno di preoccuparsi perché Samsung dovrebbe ancora implementare l’aggiornamento in modo tempestivo.

SamMobile ha dichiarato in un rapporto di aver ottenuto informazioni che indicano che Samsung rilascerà l’aggiornamento ad Android 13 per questi telefoni entro la fine dell’anno in corso. Tutti i telefoni di punta che sono stati prodotti dall’azienda negli ultimi due anni potranno ricevere l’aggiornamento quando sarà disponibile.

Android 13 sta arrivando per questi smartphone

Ci riferiamo alla serie Galaxy S21, che sarà pubblicata nel 2021, e alla serie Galaxy S22, annunciata all’inizio di quest’anno. Inoltre, stiamo discutendo dei dispositivi pieghevoli Samsung, come Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Fold 4. Non dovrebbe sorprendere che questi telefoni ricevano l’aggiornamento, ma è utile sapere che potrebbe diventare disponibile entro i prossimi mesi.

Coloro che non possiedono un telefono di punta non dovrebbero preoccuparsi perché, secondo quanto riferito, Samsung starebbe valutando la possibilità di rilasciare l’aggiornamento Android 13 per il Galaxy A53, che si trova nella fascia media, entro la fine dell’anno. Ora, se ciò avvenga o meno è qualcosa che deve essere ancora annunciato formalmente, ma spero che nelle prossime settimane e mesi avremo più informazioni per avere un’idea su cosa aspettarci.

Nel frattempo, Samsung è impegnata per il debutto della prossima serie di device Galaxy S23, in arrivo a breve.