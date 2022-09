Stiamo gradualmente scoprendo sempre di più sui dispositivi che il gigante della tecnologia intende mostrarci man mano che ci avviciniamo sempre più al prossimo evento di Google Pixel che si terrà il 6 ottobre. Questa volta, una voce suggerisce che i colori disponibili al debutto per Google Pixel Watch sono stati rivelati.

Una fonte vicina a Pricebaba ha rivelato che Google Pixel Watch sarà disponibile in tre tonalità distinte. I nomi di queste tonalità saranno Chalk (un bianco sporco), Charcoal (un grigio) e Obsidian (nero). All’inizio di quest’anno ci sono state voci secondo cui questi tre colori saranno nero, grigio e oro. Sembrerebbe che i rapporti fossero per lo più accurati, ad eccezione dell’opzione del colore bianco sporco.

Google Pixel Watch sta per fare il suo debutto

La fonte afferma anche di avere informazioni su una fascia di prezzo per la variante Wi-Fi di Google Pixel Watch. Questa informazione è stata rivelata in aggiunta alle opzioni di colore. Secondo le informazioni trapelate, il prezzo della variante Wi-Fi potrebbe variare da 250 euro a 350 euro.

A giugno, abbiamo dato la notizia di una voce che affermava che Google ha in programma di produrre una varietà di bande diverse tra cui i consumatori possono scegliere. I tre colori che sono stati dichiarati in questa fuga di notizie molto probabilmente alludono solo al cinturino in silicone morbido di base che Google ha dimostrato all’inizio di quest’anno durante la conferenza I/O 2022.

Altri cinturini che si dice siano disponibili includono un cinturino con chiusura magnetica, un cinturino a maglie in metallo solido, un cinturino in pelle chiara e scura, un cinturino in tessuto simile al cinturino intrecciato Solo Loop di Apple e cinturini elastici. Si dice che tutte queste band siano disponibili al lancio dello smartwatch.