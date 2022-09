WindTre riprende tutti i clienti persi in favore degli operatori virtuali, mediante il lancio di una promozione davvero speciale, se non quasi unica nel proprio genere. Il suo nome è WindTre Go Unlimited Star+, è attivabile in ogni negozio, e presenta solamente piccole limitazioni generali.

La suddetta, come anticipato, può essere richiesta esclusivamente dagli utenti provenienti da un MVNO, con portabilità del numero originale. Tale ultima specifica significa, semplicemente, che non sarà possibile richiederla su nuova numerazione, ma sarà sempre necessario spostare il proprio numero di telefono; ciò obbliga comunque all’acquisto di una SIM ricaricabile WindTre, previo pagamento di un contributo fisso di circa 10 euro, corrispondente anche ad un piccolo quantitativo di ricarica, da utilizzare per i successivi rinnovi.

WindTre: offerta spaziale per gli utenti

Il bundle a cui i fortunati potranno effettivamente accedere è davvero invidiabile, poiché a tutti gli effetti consiste in minuti illimitati da poter utilizzare verso un numero di telefono italiano, 200 SMS da inviare sempre verso tutti, per finire con giga illimitati (in 4g+ al massimo).

Da notare che la dicitura illimitati viene limitata dal “buon senso”, come anche gli altri operatori, onde evitare abusi o utilizzi illeciti, pone un tetto “virtuale” oltre il quale “scatta un allarme” che potrebbe portare alla disattivazione della promo. Il prezzo fisso, ad ogni modo, corrisponde esattamente a 7,99 euro al mese, da addebitare sul credito residuo; non sono previsti vincoli contrattuali o limitazioni temporali che potrebbero vincolare l’utente a WindTre.