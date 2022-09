WindTre prova in tutti i modi a surclassare le offerte delle dirette concorrenti, mediante il lancio di nuove proposte disponibili a prezzi relativamente ridotti. Oggi vi parliamo di WindTre Go Unlimited Star+, una soluzione davvero unica nel proprio genere, a cui tantissimi possono accedere, spendendo relativamente poco.

L’attivazione della promozione corrente è possibile esclusivamente con portabilità del numero originario, ciò sta a significare che il cliente di un operatore telefonico dovrà effettivamente richiedere il passaggio del proprio numero di telefono. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo di circa 10 euro, corrispondente più che altro ad una ricarica telefonica utilizzabile per i rinnovi successivi.

WindTre: l’offerta che nessuno si aspettava

La promozione in oggetto prevede un costo fisso di 7,99 euro al mese, con addebito diretto sul credito residuo della SIM effettivamente collegata, senza vincoli contrattuali di durata o similari. Ciò sta a significare, in parole povere, che il cliente potrà decidere di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza dover pagare alcuna penale.

Tutto questo per fruire comunque di un bundle assolutamente invidiabile, composto da 200 SMS da utilizzare verso tutti, ma anche minuti illimitati da spendere verso un qualsiasi numero di telefono, ed addirittura giga illimitati da poter utilizzare liberamente con traffico dati al massimo in 4G.

Nella medesima campagna promozionale si trovano anche altri due servizi inclusi a costo zero: Segreteria Telefonica e Ti Ho Cercato (se non desiderati, possono essere comunque disabilitati).