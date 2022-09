Infine, i nuovissimi iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, che Apple ha introdotto all’inizio di settembre, sono ora disponibili per l’acquisto a livello globale. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, Cupertino intende lanciare una nuova generazione del suo tablet ordinario e due nuovi iPad Pro in occasione di un evento a ottobre. E sembra che le voci siano corrette al riguardo.

Logitech ha elencato tutti i modelli di iPad che accettano Crayon Digital Pencil nella sua pagina Crayon Digital Pencil. Tuttavia, come riportato per la prima volta da 9to5Mac, l’azienda ha recentemente aggiunto due nuovi iPad alla sua gamma: l’iPad Pro da 12,9 pollici (6a generazione) e l’iPad Pro da 11 pollici (4a generazione). Se hai familiarità con i prodotti Apple, ti renderai conto che queste generazioni non esistono ancora: attualmente si fermano rispettivamente alla 5a e 3a generazione. Inoltre, Logitech ha aggiunto ‘Prossimamente’ per ogni gadget nella sezione Modello.

Apple potrebbe presentare i nuovi iPad a Ottobre

I due tablet sono già stati eliminati dall’elenco, quindi non li troverai se vai sul sito Web di Crayon Digital Pencil. Il fatto che il leak provenga dalla stessa Logitech, d’altra parte, potrebbe indicare che Apple è molto vicina a svelare il suo nuovo iPad Pro. Come sottolineato da 9to5Mac, Crayon Digital Pencil è l’unico stilo di terze parti che esegue le stesse funzionalità di Apple Pencil sotto iPadOS. Per fare ciò, Apple e Logitech devono aver lavorato a stretto contatto e Logitech deve sapere una o due cose sui futuri iPad Pro.

Poiché i due modelli di iPad Pro sono stati elencati per errore, Logitech molto probabilmente non ha rivelato l’intero elenco. Ovviamente, tutto in questo momento sono solo voci e speculazioni, e dovremo aspettare e vedere se Apple rivelerà effettivamente nuovi iPad a ottobre, come prevedono i leaker sul web.