CD Projekt Red è stato in grado di catturare due volte il successo come un fulmine in una bottiglia. Cyberpunk 2077 sta vivendo una rinascita di popolarità, come dimostra il fatto che ci sono circa 80.000 persone che stanno attualmente giocando contemporaneamente al gioco su Steam. Anche se è molto diverso dagli oltre un milione di persone che hanno giocato al gioco su PC dopo il suo debutto problematico, è ancora interessante vedere quante persone apprezzino il giocco.

Non devi guardare molto attentamente per capire cosa ha causato l’improvviso aumento. Cyberpunk: Edgerunners, una serie anime spinoff basata sul videogioco, ha debuttato su Netflix il 13 settembre ottenendo un ampio plauso. La serie è stata lodata per la sua narrativa, costruzione del mondo e animazione, tra gli altri aspetti. La valutazione del pubblico per questa serie è una delle più alte mai registrate per uno spettacolo prodotto da Netflix. E come risultato della serie originale Netflix Edgerunners, molte persone stanno dando a Cyberpunk 2077 una seconda opportunità o provandolo per la prima volta.

Cyberpunk 2077, nuovo DLC nel 2023

Se qualcosa di tutto ciò sembra familiare, è perché una situazione molto simile a questa è emersa poco dopo il primo rilascio di The Witcher. Grazie al successo del suo equivalente su Netflix, The Witcher 3: Wild Hunt ha goduto di un breve periodo di maggiore popolarità nel 2019 rispetto a poco dopo la sua prima uscita nel 2015. Sarà affascinante osservare se Cyberpunk 2077 è in grado di mantenere il suo attuale livello di successo.

Almeno su PC e console dell’attuale generazione, il gioco di ruolo si è evoluto in modo significativo dal 2020. I recenti aggiornamenti 1.5 e 1.6 per Cyberpunk 2077 hanno corretto un numero significativo di bug e problemi di stabilità in sospeso che affliggevano il gioco quando era rilasciato per la prima volta. Inoltre, CD Projekt Red ha appena pubblicato strumenti di modding ufficiali e ha rivelato che la prima grande espansione del gioco, Phantom Liberty, sarà rilasciata nell’anno 2023.