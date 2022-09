Smartphone rubato: ecco come capirlo prima della terribile scoperta

Il mondo degli smartphone è diventato ormai pieno di tantissimi aspetti che prima magari non venivano valutati dagli utenti. Col passare del tempo però bisogna anche evolversi e capire che i rischi possono aumentare visto che come aumentano le tecnologie, aumentano anche i modi per fregare le persone senza che queste se ne accorgano mai.

Tutti i dispositivi che vengono venduti sul mercato, possono presentare dei difetti di fabbrica ma il problema non riguarda quelli nuovi. Stiamo parlando di una questione davvero molto grave, ovvero quella degli smartphone rubati. Tanti telefoni ogni giorno vengono sottratti ai legittimi proprietari senza che questi possono fare niente per evitarlo. Molto spesso vengono poi rivenduti sul mercato dell’usato, facendo finta che siano nuovi o magari che siano stati utilizzati davvero poco. Proprio per questo motivo bisogna essere messi in guardia da chi ne capisce un po’ di più e avere un resoconto generale di quello che è il dispositivo prima di poterlo acquistare.

Smartphone rubati: queste sono alcune indicazioni che possono farvi desistere dall’acquisto, ecco come fare

Certamente, se avete il dubbio che quel telefono sia stato rubato prima di venderlo a voi, il metodo migliore sarebbe quello di recarsi in polizia e capire se quel codice IMEI è stato denunciato.

Inoltre bisogna chiedere ovviamente il documento di acquisto, verificando che sia autentico. Inoltre è sempre il venditore a fare la prima impressione: se si tratterà di una persona che in ogni modo tenterà di incontrarvi lontano dal suo domicilio, con un’identità non troppo chiara ma soprattutto vi proporrà un prezzo troppo più basso del valore di mercato, state molto attenti. Questi sono solo alcuni dei consigli che potete ottenere dal web, ma quello più importante forse è di accendere lo smartphone prima che il venditore vada via: nel caso in cui dovesse essere stato bloccato dalle forze dell’ordine, non potrete accenderlo.