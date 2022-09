Iliad: regalo iPhone 14, distrutte TIM e Vodafone nelle offerte Apple

Iliad riesce ad essere molto spesso la soluzione per tantissime persone, le quali magari cercano di risparmiare. Non solo per quanto riguarda le offerte mobili ma anche per quanto riguarda gli smartphone di ultima generazione il colosso riesce a dare la sua mano in maniera decisiva.

I nuovi iPhone sono ormai in vendita e Iliad li mette a disposizione con le soluzioni più convenienti di tutti. Nessun altro gestore infatti rende disponibili i dispositivi di Apple a prezzi così vantaggiosi per quanto riguarda le formule di pagamento.

iPhone con Iliad: ecco parte dei tariffari per portare a casa gli smartphone di Apple con le soluzioni più comode in assoluto

Tutti coloro che stanno attendendo per acquistare un iPhone 14, possono adesso riferirsi a Iliad. Il gestore mette a disposizione sul suo sito la possibilità di acquistare lo smartphone con un anticipo e delle rate che variano in base al costo effettivo del dispositivo che si sceglie.

Per quanto riguarda l’iPhone 14 Pro Max, sarà possibile ordinarlo in tutti i colori disponibili, partendo da un anticipo per la versione da 128 giga di 369 € alla conferma dell’ordine. Ci saranno poi 30 rate da 37 € da versare.

Nel caso del 14 Pro invece, per la versione da 128 giga, bisognerà corrispondere un anticipo di 339 € alla conferma e una rata di 33 € per 30 mesi.

Passando al nuovo entrato iPhone 14 Plus, per la versione da 128GB bisognerà sborsare un compenso iniziale di 269 € con poi 30 rate da 30 €. Il piccolo di casa, che quest’anno è l’iPhone 14, richiederà 209 € di anticipo con 30 rate da 27 €. Chiaramente per tutti gli altri prodotti in tagli di memoria diversi, potete recarvi sul sito ufficiale per fare un preventivo.