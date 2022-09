Iliad continua a battere TIM e WindTRE: torna la promo migliore di sempre con un regalo

È merito di Iliad se il mercato della telefonia mobile ultimamente si è smosso e non poco. Stiamo parlando infatti di un settore che sembrava ormai radicato i soliti provider, i quali infatti facevano incetta di utenti ogni giorno. Ora la situazione è cambiata di netto, con i provider migliori che non sono attualmente sicuri di riuscire a battere la concorrenza visto il ribasso incredibile dei prezzi.

A scatenare questa sorta di valzer ci ha pensato Iliad, da quando è arrivato fino ai giorni attuali. Il noto provider che oggi è italiano a tutti gli effetti sta mettendo in mostra tutte le sue migliori promozioni, le quali ciclicamente ritornano per riportare dalla loro parte tanti nuovi clienti. In questo momento infatti si può avere un assaggio proprio di questa pratica comune da parte di Iliad, che ripristina infatti la sua migliore promo. Stiamo parlando di quella già vista durante gli scorsi mesi che in tanti stavano aspettando con impazienza per non essere riusciti a sottoscriverla allora.

Iliad riporta sul sito ufficiale la sua promozione con 150 giga in 5G

Quando scade un’offerta Iliad, non bisogna mai temere: ritornerà a breve. Questo è quanto fatto anche dall’ultima promozione lanciata, ovvero quella Giga 150 che offre tutto al miglior prezzo mensile.

Ricordiamo che al suo interno infatti è possibile trovare tutto, a partire da minuti senza limiti verso qualsiasi gestore. Ci sono poi anche SMS illimitati verso tutti ma la vera chicca sono i 150 giga di traffico dati disponibili. Il tutto per 9,99 € al mese e con il 5G attivo gratis.