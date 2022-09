ho. Mobile è pazza: solo oggi le offerte da 100 giga, distrutta Iliad

ho. Mobile fa parte di quella schiera di gestori virtuali che pian piano sono riusciti a fare delle loro qualità vere e proprie virtù. Oggi infatti i prezzi molto bassi che questi provider riescono a garantire risultano una garanzia per il pubblico che vuole risparmiare senza dover rinunciare alla qualità.

In basso potete scoprire due offerte che di certo vi faranno pensare se lasciare il vostro provider di fiducia o meno.

ho. Mobile: il miglior gestore virtuale che mette in riga tutti gli altri con due offerte da 5,99 e 7,99 € al mese per sempre

Secondo quanto riportato, sfogliando le principali pagine del sito ufficiale del gestore, ho. Mobile avrebbe riproposto due soluzioni eccezionali che già durante gli scorsi mesi avevano portato tanti nuovi clienti dalla sua parte. Gestori del calibro di Vodafone e Iliad hanno perso clienti proprio per mano di queste due promozioni mobili che ora sono stati riproposte sempre con lo stesso prezzo di vendita.

La prima offerta in questione che risalta all’occhio per il prezzo strepitoso è quella da 5,99 € al mese. Stiamo parlando di un prezzo che dura per sempre visto che il gestore non sottopone i suoi utenti ad alcuna rimodulazione.

La promozione permette di avere minuti verso tutti i gestori fissi e mobili ed SMS, tutto senza limiti. L’attivazione e le schede saranno gratuite. Infine ecco 50 giga di connessione dati in 4G.

La seconda offerta invece quella da 7,99, starebbe permettendo il massimo. Ci sono 150 giga con poi gli stessi contenuti enunciati all’interno della promozione precedente. Le offerte sono destinate a tutti coloro che provengono da provider come Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri MVNO.