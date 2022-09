Fortnite si sta preparando a dire addio alla sua stagione ‘Vibin’, a tema dopo l’estate, con l’avvicinarsi dell’autunno. La quarta stagione del capitolo tre, a cui è stato dato il nome Paradise, porta con sé uno dei cambiamenti più importanti al gameplay del gioco che è stato implementato da quando Epic Games ha reso la modalità Zero Build una parte permanente della rotazione di Fortnite a marzo.

Hai l’opportunità di ottenere un vantaggio sugli altri giocatori sfruttando un nuovo materiale noto come Chrome che ha iniziato a diffondersi in tutta l’isola. Puoi trasformarti in un blob più veloce e immune ai danni causati dal fuoco e dalle cadute lanciando fiale di Chrome ai tuoi piedi. I muri possono anche essere attraversati lanciando loro fiale di Chrome. Hai anche la possibilità di scattare in aria quando ti trasformi in un blob di Chrome, che ti consente di colmare rapidamente il divario tra te e i tuoi avversari.

Fortnite, l’aggiornamento è disponibile

L’isola è stata modificata da Chrome. Nelle immediate vicinanze del Santuario defunto, individuerai un nuovo luogo di interesse noto come Herald’s Sanctum. Nella loro ricerca di un rifugio dalla sostanza, i residenti di altri luoghi, come Condo Canyon, hanno iniziato a fluttuare nell’aria. I fucili da cecchino hanno ricevuto un miglioramento come parte delle modifiche minori al gameplay.

Naturalmente, l’inizio di una nuova stagione introduce anche l’introduzione di un nuovo Battle Pass e, a differenza delle precedenti iterazioni, questo include una pletora di skin uniche. I giocatori possono anche sbloccare un simpatico gatto skater e qualcosa che sembra un orso travestito da lupo mannaro. Spider-Gwen è, ovviamente, la caratteristica più notevole del gioco, ma altri sbloccabili includono un gatto skater e un orso travestito da lupo mannaro. A partire da oggi, i giocatori potranno accedere e giocare alla Stagione 4.