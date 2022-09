Canva ha svelato una serie di nuove funzionalità nella speranza di attirare più affari da una gamma più ampia di settori. E questo non è solo un piccolo aggiornamento: ci sono sei aggiornamenti sostanziali e nuovi strumenti che gli abbonati possono provare. I nuovi miglioramenti nello strumento di elaborazione testi dell’azienda, Docs, che offre funzionalità simili a Google Docs, come i commenti per una migliore collaborazione e la cronologia delle versioni per una maggiore produttività.

L’azienda sottolinea inoltre che i clienti avranno accesso alla propria libreria di oltre 100 milioni di componenti di progettazione per aiutarli a rendere i loro documenti esteticamente più attraenti. Come parte dell’aggiornamento, Canva Presentations ha anche ricevuto una nuova funzionalità remota, che consente ai relatori di controllare la presentazione da un dispositivo adatto.

Canva sta introducendo nuovi strumenti per la sua piattaforma

La società ha anche rilasciato il proprio strumento di creazione di siti, opportunamente soprannominato Siti Web. Gli utenti possono scegliere tra centinaia di modelli di ‘livello professionale reattivo’, aggiungere i propri domini e proteggere i propri siti con password. Lo strumento Design Insights, che consente agli amministratori di visualizzare metriche come le visite alle pagine, potrebbe essere più interessante per i titolari di attività commerciali.

Un’altra funzionalità inclusa in questo grande aggiornamento consente ai lavoratori di importare statistiche nello strumento di visualizzazione dei dati per creare rappresentazioni interattive. Sono disponibili modelli predeterminati, come con gli altri strumenti appena rilasciati sopra menzionati, per rendere l’elaborazione il più semplice possibile. Inoltre, Canva Video Suite è stata aggiornata. Gli utenti possono ora rimuovere gli sfondi dai film, eliminando la necessità di ‘budget estesi o software specializzato’, secondo l’azienda.

Infine, la nuova app Whiteboards ha lo scopo di promuovere la cooperazione attraverso il brainstorming, con funzionalità come note adesive, foto e disegni, oltre a un timer integrato per aiutare a gestire le sessioni. Canva vuole chiaramente aumentare la propria quota di mercato enfatizzando soluzioni di collaborazione e produttività semplici e visivamente accattivanti e, da quello che possiamo dedurre, è sulla buona strada per portare i suoi prodotti in più aziende.