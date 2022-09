Iliad: iPhone 14 praticamente gratis con la promozione, come averli

Non ci sono dubbi sul fatto che Iliad sia un gestore nato per riuscire a fare del suo ideale un vero e proprio modo di vedere la telefonia mobile.

Le offerte del provider risultano sempre le più interessanti, sia per la qualità che per la quantità ed il prezzo. A parlare per Iliad sono proprio le promozioni mobili, le quali al loro interno includono davvero tutto ciò che serve. Ora, con l’uscita dei nuovi iPhone, se stavate cercando il modo per pagarli nelle soluzioni più vantaggiose potete riferirvi proprio al gestore che neanche in questo caso è riuscito a sbagliare.

Iliad: queste sono le soluzioni migliori per acquistare i nuovi iPhone a prezzi imbattibili

Il dispositivo più ambito tra quelli di Apple sarà molto probabilmente l’iPhone 14 Pro Max. Stiamo parlando della versione più grande e più performante in assoluto di pari livello proprio per quanto riguarda le capacità rispetto all’iPhone 14 Pro. In questo caso il prezzo iniziale per la versione da 128 giga corrisponderà a 369 €.una volta confermato l’ordine, dovrete pagare 30 rate da 37 € l’una.

Passando per l’iPhone 14 Pro ecco che la versione da 128 giga richiede un costo di anticipo pari a 339 € alla conferma. La rata per 30 mesi corrisponderà ad una cifra di 33 €.

Scendendo poi ai dispositivi più piccoli, si fa per modo di dire, di Casa, ecco rispettivamente un prezzo di 269 € di anticipo per l’iPhone 14 Plus è 209€ di anticipo per l‘iPhone 14. Nel primo caso le rate da pagare per 30 mesi saranno da 30 €, mentre nel secondo caso da 27 €.

Chiaramente tutti i prezzi cambiano in base al taglio di memoria che scegliete.