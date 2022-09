Gli smartphone sono in fortissima promozione da mediaWorld, una delle più recenti campagne promozionali del periodo, infatti, ha messo a disposizione dei vari utenti la possibilità di accedere a prezzi relativamente bassi, ed inoltre una varietà praticamente invidiabile.

La spesa da MediaWorld è davvero ridotta ai minimi termini, in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare la migliore soluzione del mese di Settembre, con un risparmio assolutamente degno di nota. Gli acquisti, se interessati alla selezione pensata per voi, potranno tranquillamente essere completati anche online sul sito ufficiale, con la spedizione diretta presso il domicilio (sebbene potrebbe essere a pagamento).

Non perdetevi le nuove offerte Amazon, e tutti i codici sconto gratis di Amazon, disponibili solamente sul nostro canale Telegram.

MediaWorld: grandiose offerte per tutti i gusti

Con MediaWorld non si scherza, la campagna promozionale corrente rappresenta sin da subito una delle migliori soluzioni del periodo, con la possibilità di approfittare di ottime riduzioni, anche applicate su smartphone di fascia altissima. Tra i prodotti più in voga del periodo, ecco arrivare anche Galaxy S22+, disponibile a 899 euro, passando anche per un bellissimo Apple iPhone 12, il cui prezzo finale è di soli 739 euro.

Non mancano ovviamente soluzioni decisamente più economiche, quali possono essere Redmi Note 11 Pro, in vendita a 284 euro, ma anche Oppo A54s, galaxy A13 o Xiaomi 12 Lite, il cui prezzo è di soli 449 euro. Tutti i migliori prodotti in promozione li potete comunque scoprire direttamente sul sito ufficiale, dove si trovano i prezzi più bassi del momento che vi aiuteranno a spendere pochissimo.