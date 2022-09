Euronics riesce ad avvicinarsi molto più del previsto a tutti gli utenti in Italia, mediante il lancio di una delle migliori soluzioni dell’ultimo periodo, condita con prezzi incredibilmente più bassi e concorrenziali, atti a ridurre di molto la spesa finale effettivamente da sostenere.

Gli utenti al giorno d’oggi si ritrovano a poter approfittare di una incredibile campagna promozionale, applicata sia sui top di gamma che su smartphone più economici, sebbene comunque sia importante ricordare che la validità della stessa risulta essere limitata a specifiche aree sul territorio nazionale. In altre parole, è bene prestare la massima attenzione a quali sono i soci di appartenenza, prima di valutare l’acquisto.

Euronics: le occasioni che tutti vogliono

Il nuovo SottoCosto di Euronics è pronto per fare la differenza in tutti i punti vendita Euronics Nova fino al 28 settembre 2022. Gli utenti si ritrovano ad avere infatti la possibilità di accedere ad una importantissima selezione di sconti, anche applicati su smartphone più o meno economici, come ad esempio il Galaxy A53, il cui prezzo è di 349 euro.

Le offerte, ovviamente, coinvolgono anche smartphone decisamente più costosi, quali possono essere Galaxy S22 a 699 euro, oppure anche il bellissimo Galaxy S21 Ultra 5G, oggi acquistabile con un esborso finale di 1199 euro, ma anche la giusta via di mezzo, il Galaxy S21, il cui prezzo di 599 euro, risulta essere decisamente più abbordabile.

Tantissime occasioni vi attendono nel periodo, per questo motivo non dovete fare altro che aprire il prima possibile il sito ufficiale.