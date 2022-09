I tempi di caricamento di Google Chrome saranno presto notevolmente più rapidi grazie al debutto di una nuova funzionalità, che conserva le schede come ‘istantanee interattive’. Google afferma che la nuova funzionalità offre una ‘velocità osservabile del 20%’ all’avvio a freddo del browser per dispositivi Android in un post sul blog Chromium.

La nuova funzionalità migliora l’approccio esistente di presentare le pagine non caricate (tramite istantanee) consentendo agli utenti di fare clic sui collegamenti e navigare per tutta la lunghezza dei siti prima che si carichino completamente. Il processo prevede la memorizzazione degli elementi visivi di una pagina come grafica vettoriale, la rasterizzazione e la presentazione ‘dinamica mentre l’utente scorre’ insieme ai collegamenti ipertestuali acquisiti.

Google rilascia la nuova funzione

La grafica di grandi dimensioni viene eliminata da queste nuove schede e le lettere non necessarie nei file dei caratteri, che possono avere dimensioni di diversi megabyte, vengono rimosse per ridurre i tempi di caricamento della pagina. Google ha scoperto che la funzione può ‘ridurre il tempo medio impiegato per disegnare tutte le informazioni della pagina a soli 2,8 secondi dal lancio’.

Google ritiene che il nuovo meccanismo di caricamento delle schede sarà particolarmente utile per le ‘visualizzazioni di transizione’ e le pagine con enormi quantità di contenuto che altrimenti richiederebbero molto tempo per essere caricate. Afferma che mentre il layout delle schede e delle pagine completamente caricate è lo stesso, Google Chrome apparirà ancora più velocemente d’ora in poi, perché il passaggio dall’istantanea alla pagina completa è una differenza appena distinguibile.

Mentre la funzione è ora disponibile solo in Google Chrome per Android, l’azienda sta ‘esplorando potenziali posizioni in cui questa tecnologia potrebbe essere utilizzata’.